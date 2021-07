Zaccardo: “Milan, Calhanoglu assenza importante. C’è bisogno di gente di qualità”

Le considerazioni dell'ex difensore a proposito dell'addio del turco ai rossoneri per andare all'Inter

Cristian Zaccardo, ex difensore, ha parlato dei due calciatori che hanno lasciato il Milan a parametro zero. Uno dei due è finito all'Inter: "Ha perso due giocatori importanti come Donnarumma e Calhanoglu. Saranno due assenze importanti, ma i dirigenti del Milan sono molto bravi e cercheranno di migliorare la squadra. Anche perché i rossoneri sono tornati in Champions e quindi c'è bisogno di giocatori di qualità. La vera assenza è Donnarumma, che è insostituibile. Calhanoglu è un ottimo giocatore ma si può trovare un sostituto all'altezza. Manca un centravanti? Penso dì si, stanno valutando diversi profili, speriamo che arrivi un bomber che possa segnare tanti gol", ha detto ai microfoni di TMW.