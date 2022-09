Zakaria: ”Il gioco della Juve non faceva per me, meglio il Chelsea. E con Allegri…”

Non è un momento felice per la Juventus, in campo e fuori. Dopo De Ligt, anche un altro ex, Denis Zakaria, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Dal ritiro della Nazionale svizzera, l'ex bianconero, ora al Chelsea, ha parlato così: ''Penso che mi troverò meglio in Inghilterra che a Torino. Forse lo stile di gioco della Juve non faceva per me, la squadra giocava molto bassa e non avevo molto spazio. Sono un giocatore a cui serve tanto spazio per per correre. Forse in questo mi troverò meglio in Inghilterra. Comunque, con quell’organico, la Juventus dovrebbe vincerle tutte 3-0”. E su Allegri, “un allenatore che ha ottenuto grandi risultati”, rivela: “Non parlavo molto col mister”.