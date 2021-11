Venezia, Zanetti: “Faticato ad essere pericolosi. Inter, dal vivo impressiona: abbina…”

L'allenatore della squadra veneta ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la gara contro i nerazzurri

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, dopo la gara contro l'Inter ha analizzato quanto successo sul campo ai microfoni di Skysport: «I numeri dicono che ci è mancata incidenza in zona gol. Salvo lo spirito, non siamo mai stati domi fino alla fine contro l'Inter che ha valori ovviamente di una categoria più alta rispetto ai nostri. Arrivati bene negli ultimi trenta metri, abbiamo fatto fatica ad essere pericolosi».

Esperienza bellissima anche per me. Educatore spero di no, ho a che fare con degli uomini. Faccio l'allenatore e io insegno ai ragazzi la nostra filosofia di calcio. Siamo un buon gruppo e finora abbiamo fatto un ottimo percorso. C'è margine di crescita. Non tutti hanno espresso finora il loro potenziale.