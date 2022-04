Zaniolo: “Volevo giocare il derby, ma rispetto le scelte. Devo avere equilibrio”

Nicolò Zaniolo ha parlato così dopo la vittoria della Roma per 4-0 contro il Bodo Glimt in Conference League

A Sky Sport, Nicolò Zaniolo ha parlato così dopo la vittoria della Roma per 4-0 contro il Bodo Glimt in Conference League: “Siamo stati perfetti, abbiamo fatto la partita che ci chiedeva il mister, ora andiamo in semifinale. Sono contentissimo, abbiamo vinto la partita e io ho aiutato la Roma, coi nostri tifosi qui a sostenerci e ora andiamo in semifinale. Io nei periodi belli e brutti ho sempre pensato a mantenere l’equilibrio, come ho sempre pensato. Capitano sempre, serve equilibrio. Derby in panchina? Volevo giocare e non lo nascondo, ma rispetto le scelte del mister, sono qui per aiutare la squadra e sono sempre a disposizione. Tifosi? Nei momenti brutti sono sempre stati accanto a me, ho avuto più affetto lì che nei belli quasi, io voglio bene ai tifosi”.