I tifosi a Zaniolo: “Indossare la maglia significa onorarla. La Roma è sacra”

I tifosi della Roma non gli renderanno la vita facile. Zaniolo, a modo suo, ha chiesto scusa per quanto successo in questa sessione di mercato. Ha chiesto a Mourinho di non essere convocato e ha fatto chiaramente capire di voler cambiare aria. L'allenatore portoghese sapeva che alla fine sarebbe rimasto tra i giocatori a sua disposizione ma adesso la rottura è difficile da sanare. E se servivano conferme sono arrivate durante la partita di Coppa Italia contro la Cremonese. I tifosi hanno fatto arrivare, attraverso uno striscione una risposta all'ex giocatore nerazzurro, dopo la lettera nella quale spiegava il suo punto di vista. Aveva anche parlato di paura per le minacce subite da lui e della sua famiglia.