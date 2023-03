Zazzaroni su Juve-Samp: “Allegri ha fatto cose da autentico genio del calcio”

"Allegri è un grandissimo, gli mancavano Pogba, Alex Sandro, Milik, Chiesa, Di Maria e Kean. Ha giocato con Fagioli, Miretti, Barrenechea poi ha messo anche Soule. Ha preso due gol con la Samp, uno per una deviazione, l'altro per un errore. Ma Allegri ha fatto cose da autentico genio del calcio, ha messo Barrenechea quando aveva nel ruolo Paredes e Locatelli, questa partita era importantissima. Per la Juventus ogni punto vale doppio, una vittoria vale 6 punti"