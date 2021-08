Juve, Zazzaroni: “Per Allegri bella gatta da pelare. Dovrà dare il meglio di sé per…”

Il commento del direttore del Corriere dello Sport alla sconfitta dei bianconeri ad Empoli che arriva dopo l'addio deciso da Ronaldo

Nel suo editoriale, il direttore del Corriere dello Sport, parla di una 'bella gatta da pelare' per Allegri. E scrive: "Non è semplice trovare il punto d’equilibrio, dopo settimane trascorse nell’incertezza anche tecnica e nella scarsa disponibilità economica. Non lo è neppure per il pluriscudettato Allegri, costretto a rivedere alcune idee sul materiale a disposizione e sulle soluzioni da adottare. Max non è peraltro un tipo portato a procedere per dogmi, è caratterialmente elastico, ovvero capace di cambiare idea , inoltre dà opportunità a tutti. Quest’anno dovrà tirare fuori il meglio da se stesso per rendere competitiva una squadra che esce da una stagione e da un’estate complicatissime".