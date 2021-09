Zazzaroni: “Juve, sconfitta meritata ma non riesco a dare colpe ad Allegri. Kean…”

Intervenuto nel consueto editoriale sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato così di Napoli-Juventus

A un quarto d’ora dalla fine Napoli e Juve erano sull’1-1, il prodotto, in fondo, di due topiche individuali. La prima di Manolas, sfruttata da Morata, la seconda di Szczesny (il pari di Politano) che sta diventando un problema molto serio per Allegri. E poi è entrato Kean e il bordocampista di Dazn ci ha raccontato che gli ultimi a incoraggiarlo erano stati Pinsoglio e Perin. Uno dei due portieri gli aveva raccomandato - testuale - «di evitare il doppio passo e di tirare rasoterra». Il guaio è che non aveva indicato in quale porta. La butto sul ridere perché non saprei come descrivere diversamente quello che ho - e abbiamo - visto: dall’angolo Zielinski, Kean ha colpito con la testa e mezza spalla - tradita anche l’indicazione del rasoterra - verso la porta sbagliata, quasi che stesse pensando di trovarsi a pochi metri da Ospina. Sorpresissimo Szczesny, che è riuscito a toccare il pallone, ma non ha potuto evitare il tap in di Koulibaly.