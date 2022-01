Zazzaroni: “Serra trattato come l’assassino scudetto. Punizione? Fossi Rocchi…”

Il pensiero del giornalista sull'errore dell'arbitro che ha condizionato il risultato di Milan-Spezia

Nel suo editoriale di oggi, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è tornato ancora sulle polemiche di Milan-Spezia per l'errore dell'arbitro Serra. Questo il suo parere: "Serra è stato trattato come l’assassino dello scudetto. E non escludo che “Quarto grado” stia p repara ndo per venerdì sera un’intera puntata sul Mostro di San Siro. Un mostro perfino un po’ sfigato: ha commesso un errore grave e per come è proseguita l’azione non avrebbe potuto neppure essere aiutato dal Var . A Orsato, svarione simile in Juve-Roma, andò decisamente meglio , al punto che se Veretout non avesse sbagliato il rigore concesso in modo tecnicamente assurdo, della topica dell’esperto arbitro di Schio si sarebbe parlato solo per poche ore".