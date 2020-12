Zidane: “Non è cambiato nulla: ci alleniamo sempre per vincere. L’Atalanta…”

Il Real Madrid in Champions è tra le squadre che hanno eliminato l’Inter dai gironi. Agli ottavi Zinedine Zidane e i suoi incroceranno l’Atalanta di Gasperini. L’allenatore francese ha commentato il risultato dei sorteggi e ha detto: «Abbiamo tanto rispetto per la squadra italiana ma la gara si giocherà a febbraio, per noi adesso conta il campionato. Ci puntiamo ed è un’altra grande occasione per dimostrare che siamo una squadra. Sono orgoglioso di come i miei ragazzi vengano fuori nei momenti delicati. Dimostriamo che stiamo lavorando bene. E tutti lavorano per la squadra, i giocatori credono molto in chi lavora per loro. Non ci sono stati grossi cambiamenti perché lavoriamo duramente ogni giorno per migliorarci. Vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo ultimamente. Mostrare la squadra che siamo. Se io ho più vite di un gatto? Io non voglio dimostrare nulla, voglio solo fare il mio lavoro nel migliore dei modi. Approfitto di ogni momento in cui sono qui. Ho giocatori fantastici e voglio lavorare insieme a loro giorno per giorno. Quello conta più di tutto, dal primo giorno fino a fine stagione. Noi vogliamo credere in cosa facciamo. È possibile perché siamo bravi e vogliamo trovare continuità. Non è certo cambiato nulla nelle ultime settimane».

(Fonte: as.com)