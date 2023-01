Ziliani: “Napoli-Juventus finta. Bianconeri con campioni che non potevano comprare”

Mancano due giorni a Napoli-Juventus, sfida che inevitabilmente attirerà su di sé tutti i riflettori. Per rivalità e per classifica, sarà importantissimo per entrambe portare a casa un risultato positivo. Paolo Ziliani, però, lancia una stilettata ai bianconeri, ricordando quanto accaduto nelle ultime settimane, ancora in attesa di giudizio.