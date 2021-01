Ziliani: “Napoli? Rosa da scudetto come la Juve, meglio dell’Inter. E’ un’eresia che…”

Il potenziale della rosa del Napoli è riconosciuto da tutti. Anche da Paolo Ziliani, che colloca gli azzurri tra le squadre di vertice, nonostante la schizofrenia di risultati della squadra di Gattuso. Questo il pensiero condiviso dal noto giornalista su una delle avversarie dell’Inter:

“QUEL CHE PENSO DEL NAPOLI

1. Per qualità e quantità della rosa (a livello Juve, superiore all’Inter), è da scudetto

2. Cinque sconfitte in 15 partite sono un’eresia

3. Con tutto il rispetto per Gattuso, Pioli, Fonseca e Gasperini con meno ingredienti stanno facendo assai meglio”.