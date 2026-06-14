In Argentina parlano dell'esordio mondiale della Nazionale e tra i protagonisti più attesi c'è il capitano nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 giugno 2026 (modifica il 14 giugno 2026 | 16:46)

"La differenza rispetto al Qatar 2022 è evidente. A questo Mondiale, Lautaro Martínez arriva senza i limiti fisici che lo avevano condizionato quattro anni fa. E lo fa dopo aver disputato una delle migliori stagioni della sua carriera. Ha fiducia, costanza e il supporto di aver dimostrato di poter essere decisivo anche con la maglia dell'Argentina". Così ESPN parla del capitano nerazzurro che si prepara ad affrontare da titolare la prima gara della Nazionale argentina ai Mondiali in America.

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"Inoltre, si è lasciato alle spalle la frustrazione di non essere riuscito a segnare nell'ultimo Mondiale. È stato l'eroe della Copa América 2024 segnando il gol decisivo contro la Colombia , è il secondo miglior marcatore sotto la guida di Scaloni con 36 reti e sta attraversando un periodo di forma eccezionale sia con il club che con la nazionale", spiega ancora il noto canale argentino.

Effettivamente sembra proprio che nonostante il problema alla caviglia di Julian Alvarez, avere là davanti pure Lautaro renda semplice la vita di Scaloni. "I suoi 24 gol e due scudetti con l'Inter lo collocano tra i calciatori argentini che arrivano ai Mondiali nella migliore forma. Dopo essersi ripreso dall'infortunio subito al termine della stagione europea, l'ex giocatore del Racing è tornato al 100% della forma e ha ritrovato la condizione fisica che gli mancava prima del Qatar", si legge ancora.

"A tutto ciò si aggiunge la maturità acquisita come capitano della nazionale italiana e la leadership dimostrata all'interno della squadra campione del mondo. Lo stesso attaccante ha ammesso di aver lavorato particolarmente duramente questa volta anche sull'aspetto mentale per arrivare in condizioni ottimali. Con esperienza, fiducia, una forma eccezionale e la sfida di difendere il titolo dell'Argentina, Lautaro Martínez ha tutte le carte in regola per essere un giocatore chiave ai Mondiali. Questa volta, più che mai, ha l'opportunità di lasciare il segno ai Mondiali del 2026", conclude il sito sportivo.

(Fonte: ESPN)