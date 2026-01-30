FC Inter 1908
Criscitiello lo licenzia in diretta, Parlato perde in tribunale: condannato a pagare…

Criscitiello lo licenzia in diretta, Parlato perde in tribunale: condannato a pagare… - immagine 1
Il giornalista aveva affidato ai suoi legali la causa per il reintegro a Sportitalia dopo il licenziamento avvenuto in diretta
Redazione1908

Il botta e risposta acceso di qualche mese fa continua ad avere strascichi. Manuel Parlato, ormai ex collaboratore di Sportitalia, aveva provato a tutelarsi per vie legali dopo aver subito il licenziamento in diretta da parte del direttore Michele Criscitiello. L'esito è pessimo per l'ex collaboratore: CONTINUA A LEGGERE

