Diletta Leotta è la protagonista della copertina del settimanale femminile F uscito in questi giorni. La conduttrice di Dazn ha rivelato ai microfoni della rivista quali siano i suoi piani lavorativi, ora che è prossima a partorire il suo secondo figlio. Diletta e Loris Karius, portiere dello Schalke 04, hanno trovato il loro equilibrio facendo avanti e indietro dalla Germania. Entrambi impegnatissimi a livello professionale e con una bimba, Aria, da seguire. La Leotta si è pronunciata anche sulla difficile gestione dei social e degli haters. E su quella famosa frase, che è diventata virale: CONTINUA A LEGGERE.