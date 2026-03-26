Diletta Leotta è la protagonista della copertina del settimanale femminile F uscito in questi giorni. La conduttrice di Dazn ha rivelato ai microfoni della rivista quali siano i suoi piani lavorativi, ora che è prossima a partorire il suo secondo figlio. Diletta e Loris Karius, portiere dello Schalke 04, hanno trovato il loro equilibrio facendo avanti e indietro dalla Germania. Entrambi impegnatissimi a livello professionale e con una bimba, Aria, da seguire. La Leotta si è pronunciata anche sulla difficile gestione dei social e degli haters. E su quella famosa frase, che è diventata virale: CONTINUA A LEGGERE.
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fcinter1908 news gossip e curiosita Diletta Leotta: “Haters? Quanta rabbia. Ecco il mio piano. A letto mi do 10? Ho dovuto…”
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Diletta Leotta: “Haters? Quanta rabbia. Ecco il mio piano. A letto mi do 10? Ho dovuto…”
L'intervista alla conduttrice di Dazn spazia dal calcio alla maternità
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