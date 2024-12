Nel bel mezzo della guerra mediatica e giudiziaria con Wanda Nara , Mauro Icardi ha confermato anche le voci che parlavano di un tradimento dell'argentina con il suo ex compagno di squadra, Keita Balde. I due avevano condiviso un periodo all'Inter. Simona Guatieri , ex moglie del giocatore senegalese, ha deciso di rompere il silenzio e, in un dialogo con Juan Etchegoyen a Mitre Live, ha rivelato dettagli scioccanti sull'accaduto. Qualche tempo fa, in una lunga e intima intervista a Vanity Fair, aveva già parlato del flirt tra il calciatore e Wanda.

"Per me è stato un anno devastante a livello mentale e fisico perché una separazione con due bambini piccoli non è mai facile. Figuriamoci sotto una tempesta mediatica e ripeto non è questo che mi preoccupa perché pur essendo la moglie di un calciatore, ho sempre fatto un passo indietro rispetto alla carriera di mio marito, a differenza di molte che si espongono, a volte anche danneggiando l'immagine di chi hanno sposato", ha dichiarato Simona riferendosi chiaramente all'argentina, agente di Mauro Icardi. La ex di Keita è tornata sul tradimento dell'ex marito con Wanda, senza lesinare sui dettagli: “Mi sono sposata nel maggio del 2022 sul lago di Como, una festa favolosa con 200 invitati, mi sembrava di vivere un sogno, ma è finita lì! Due mesi dopo questa data, il marito di Wanda... (LEGGI QUI)"