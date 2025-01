A riferire gli ultimi aggiornamenti sul caso Balde-Icardi-Wanda è il giornalista Juan Etchegoyen: “La denuncia è per danni e molestie sistematiche. Secondo quanto mi è stato riferito, c'è una somma di denaro già stipulata da Keita e una richiesta ai tribunali di risarcimento economico per i danni causati (...) È un calciatore serio e non vuole essere coinvolto in questo scandalo per un errore commesso nella sua vita. Dall'Europa mi dicono che la richiesta di denaro che il giocatore senegalese avrebbe fatto ai tribunali italiani contro Wanda e Mauro ha almeno sei zeri”. Anche il giocatore senegalese si è espresso in merito, ecco le sue prime parole dopo il caos mediatico: LEGGI QUI.