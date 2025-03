Luisa Corna è diventata iconica nel 2002 con la conduzione di «Notti mondiali». Di quel periodo la conduttrice, che è attualmente in gara al San Marino Song Festival per strappare un biglietto per l'Eurovision, riserva ricordi molto belli. «È stata la mia prima esperienza nella conduzione, una grossa opportunità e andò benissimo. Venivo da altri programmi, ma come spalla. Feci una full immersion di calcio: non dormivo e seguivo tutte le partite per essere preparata», ha rivelato ai microfoni del Corriere della Sera. E a proposito della ex relazione con Aldo Serena ha aggiunto alcuni dettagli: LEGGI QUI!