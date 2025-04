La gelosia gioca brutti scherzi: il racconto della ex ballerina ai microfoni di Alessia Marcuzzi

Eleonora Abbagnato, moglie di Federico Balzaretti, ha confidato ad Alessia Marcuzzi di aver provato un forte sentimento di gelosia nei confronti di una ex collega di lavoro del marito. Il riferimento, venuto fuori nell'ambito del programma Obbligo o verità, è alla nota conduttrice di Dazn, Diletta Leotta. Alessia Marcuzzi ha cercato di estorcere alla ex ballerina più dettagli possibili ed Eleonora non ha deluso le sue richieste, raccontando un divertente retroscena: LEGGI QUI.