Luciano Spalletti ha comunicato in conferenza stampa il suo esonero. "Ero convinto non sarebbe stata una passeggiata, ma che sarei arrivato ai Mondiali. Ne sono ancora convinto: parlando con Gravina ero ancora della mia convinzione ma sono molto sotto il livello perché questi sono calciatori forti. Stare a rimuginare su ciò che è stato è tempo perso. Sul passato non si può mettere mano. Ora diventa fondamentale giocare una partita degna della maglia che portiamo". Anche Gabriele Parpiglia, giornalista, ha commentato la notizia ritornando sul rifiuto di Francesco Acerbi di rispondere alla convocazione del ct: