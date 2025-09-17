FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news gossip e curiosita Quale futuro per Ausilio? L’indiscrezione di Chi: “Lui e Monica Bertini hanno deciso si…”

news

Quale futuro per Ausilio? L’indiscrezione di Chi: “Lui e Monica Bertini hanno deciso si…”

Quale futuro per Ausilio? L’indiscrezione di Chi: “Lui e Monica Bertini hanno deciso si…” - immagine 1
Monica Bertini è alla guida di Pressing insieme ad Alberto Brandi. La conduttrice televisiva è molto amata ma anche riservata
Redazione1908

Monica Bertini è alla guida di Pressing insieme ad Alberto Brandi. La conduttrice televisiva è molto amata e anche sui social ha moltissimi follower affezionati. Per quanto riguarda la vita privata Monica è sempre stata molto riservata: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Il futuro di José Mourinho? Frainteso il post di Marco Materazzi: “Sembra che…”
Ziliani: “AIA, dopo tre giornate il messaggio è chiaro a tutti. E se fosse stata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA