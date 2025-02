Hanno fatto discutere (e continueranno a farlo) le dichiarazioni scherzose (ma non troppo) di Rose Villain a proposito dell'ipotetica scelta tra la vittoria di Sanremo e l'Inter in serie B. "Se ti dicessero che vinci Sanremo ma l’Inter va in Serie B?". La risposta, fra risate e ironia non si è fatta attendere: "Mi spiace per l'Inter (ride ndr.). Forza Inter eh, però... Ciaoooo". Insomma, ciaone Inter. Il pensiero di Rosa Luini è chiaro e qualcuno, probabilmente, aggiungerebbe anche condivisibile. Sì, forse, ma...

C'è un ma ed è rappresentato da quella canzone realizzata da Rose Villain insieme a Madame e Tananai (lui sì, tifoso sfegatato dell'Inter) in occasione della vittoria dello scudetto e della seconda stella. Diciamo che Rose con quell'iniziativa non solo si è identificata come tifosa della Beneamata, ma ha deciso di rappresentarla con un manifesto canoro. "Ho fatto un sogno", recita la canzone e i sogni dei tifosi sono particolarmente delicati. L'uscita di Rose, che verrà certamente giustificata come una battuta, è stata quantomeno indelicata. E non è passato inosservato un fatto abbastanza singolare per una "tifosa" dichiarata dell'Inter. Rose Villain l'Inter non la segue nemmeno sui social. Speriamo almeno, a questo punto, che qualche partita l'abbia vista...