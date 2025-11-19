Roberto Scarpini ha descritto quali emozioni vivono i tifosi di Inter e Milan nella settimana del derby. Le emozioni dei tifosi, la consapevolezza dei giocatori. Alla domanda sull'utilità di una vittoria nel derby, Igli Tare ha risposto con dichiarazioni precise. Roberto Scarpini le ha commentate, ospite negli studi di Sportitalia, accendendo una piccola polemica sulla sostanza di quanto dichiarato dal direttore sportivo rossonero: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO
Scarpini polemico: “Le dichiarazioni di Tare sulla vittoria nel derby? Qui non sei a…”
Le dichiarazioni del giornalista sportivo di Inter TV, ospite a Sportitalia, in risposta all'opinione di Tare sul derby.
