Roberto Scarpini ha descritto quali emozioni vivono i tifosi di Inter e Milan nella settimana del derby. Le emozioni dei tifosi, la consapevolezza dei giocatori. "Come si vive la settimana del derby? I giocatori incontrano i milanesi. Di cosa vuoi che parlino i milanesi nella settimana del derby se incontrano un giocatore? "Oh mi raccomando, domenica", gli dicono. Questa è l'atmosfera che accompagna questa settimana. Io celebro con grande gioia il ritorno di questa partita come una gara che vale per un titolo per entrambe. Sono entrambe candidate a vincere in questa stagione. L'Inter è sempre stata lì, il Milan ha fatto un po' l'altalena nelle ultime stagioni. Poi attenzione che tra i due litiganti, il terzo gode (la Roma)", ha sintetizzato correttamente Scarpini.
Scarpini polemico: “Le dichiarazioni di Tare sulla vittoria nel derby? Qui non sei a…”
Opinioni discordanti sul valore del derby
La polemica con Tare—
Alla domanda sull'utilità di una vittoria nel derby, Igli Tare ha risposto con dichiarazioni precise. Roberto Scarpini le ha commentate, ospite negli studi di Sportitalia, accendendo una piccola polemica sulla sostanza di quanto dichiarato dal direttore sportivo rossonero: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. La polemica verte essenzialmente sulle aspirazioni di due squadre, che quest'anno combattono per obiettivi comuni.
