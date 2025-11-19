Roberto Scarpini ha descritto quali emozioni vivono i tifosi di Inter e Milan nella settimana del derby. Le emozioni dei tifosi, la consapevolezza dei giocatori. "Come si vive la settimana del derby? I giocatori incontrano i milanesi. Di cosa vuoi che parlino i milanesi nella settimana del derby se incontrano un giocatore? "Oh mi raccomando, domenica", gli dicono. Questa è l'atmosfera che accompagna questa settimana. Io celebro con grande gioia il ritorno di questa partita come una gara che vale per un titolo per entrambe. Sono entrambe candidate a vincere in questa stagione. L'Inter è sempre stata lì, il Milan ha fatto un po' l'altalena nelle ultime stagioni. Poi attenzione che tra i due litiganti, il terzo gode (la Roma)", ha sintetizzato correttamente Scarpini.