Alessia Tarquinio, giornalista di Amazon Prime Video, è tornata sul caso nella redazione di Sky con alcuni stagisti puniti
Redazione1908

Alessia Tarquinio, giornalista di Amazon Prime Video, è tornata sul caso nella redazione di Sky con alcuni stagisti puniti dopo aver esultato al gol dell’Inter al 93’ nella sfida contro il Verona al Bentegodi. Intervenuta a Centrocampo Podcast, la Tarquinio ha criticato l'operato del direttore dell’emittente televisiva: CONTINUA A LEGGERE

