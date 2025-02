Teo Teocoli ha spento 80 candeline e ai microfoni del Corriere della Sera ha tirato le somme della sua carriera, senza rinunciare all'ironia e alla leggerezza. A proposito del fatto di aver compiuto 80 anni Teo ammette subito: "Non me lo sarei mai aspettato". E inizia a raccontare il festeggiamento in balera con pochi amici, il ricordo delle serate con i personaggi famosi, le donne. Tante donne. E il successo che si intreccia con volti noti del mondo del calcio. Con i fratelli Inzaghi, per esempio: CONTINUA A LEGGERE