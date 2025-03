In vista della gara di campionato contro l'Udinese, Simone Inzaghi potrà nuovamente fare affidamento su Federico Dimarco. Secondo quanto riporta Sky Sport, nell'allenamento odierno, l'esterno nerazzurro si è allenato in gruppo per tutta la sessione. Anche Matteo Darmian è vicino al rientro. Il giocatore ha fatto solo parte del lavoro con il gruppo e incrementerà il minutaggio nei prossimi giorni per tornare a disposizione contro i friulani.