FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news infortuni FCIN1908 / Inter, Lautaro torna in gruppo: contro il Sassuolo sarà a disposizione di Chivu

news

FCIN1908 / Inter, Lautaro torna in gruppo: contro il Sassuolo sarà a disposizione di Chivu

Inter Lautaro
Lautaro Martinez sarà a disposizione di Cristian Chivu per la partita di domani sera a San Siro contro il Sassuolo per la quarta partita di campionato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Lautaro Martinez sarà a disposizione di Cristian Chivu per la partita di domani sera a San Siro contro il Sassuolo per la quarta partita di campionato.

Inter Lautaro
Getty Images

Come risulta a FCInter1908.it, infatti, l'attaccante argentino, rimasto fuori ad Amsterdam contro l'Ajax nel match di Champions League, è tornato ad allenarsi con il gruppo ad Appiano Gentile nella seduta di vigilia. Smaltito, dunque, il fastidio alla schiena dei giorni scorsi.

FCIN1908 / Inter, Lautaro torna in gruppo: contro il Sassuolo sarà a disposizione di Chivu- immagine 3

Sarà ora lo stesso Chivu a decidere se il capitano partirà titolare o se inizialmente si siederà in panchina, lasciando il posto a uno tra Esposito (favorito) e Bonny.

Leggi anche
Atalanta, Scalvini out tre settimane: l’esito degli esami. E per De Ketelaere…
Hellas Verona, l’ex Inter Gagliardini out: lussazione ad una spalla

© RIPRODUZIONE RISERVATA