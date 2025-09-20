Lautaro Martinez sarà a disposizione di Cristian Chivu per la partita di domani sera a San Siro contro il Sassuolo per la quarta partita di campionato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni FCIN1908 / Inter, Lautaro torna in gruppo: contro il Sassuolo sarà a disposizione di Chivu
news
FCIN1908 / Inter, Lautaro torna in gruppo: contro il Sassuolo sarà a disposizione di Chivu
Lautaro Martinez sarà a disposizione di Cristian Chivu per la partita di domani sera a San Siro contro il Sassuolo per la quarta partita di campionato
Come risulta a FCInter1908.it, infatti, l'attaccante argentino, rimasto fuori ad Amsterdam contro l'Ajax nel match di Champions League, è tornato ad allenarsi con il gruppo ad Appiano Gentile nella seduta di vigilia. Smaltito, dunque, il fastidio alla schiena dei giorni scorsi.
Sarà ora lo stesso Chivu a decidere se il capitano partirà titolare o se inizialmente si siederà in panchina, lasciando il posto a uno tra Esposito (favorito) e Bonny.
© RIPRODUZIONE RISERVATA