Sky: “Sensi, giornata di controlli: le novità sulla guarigione dall’infortunio”

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista dell'Inter, al momento in ritiro con la Nazionale in vista di Euro2020.

Aggiornamenti importanti sulle condizioni di Stefano Sensi, in ritiro con la Nazionale verso Euro2020. Il giocatore è in attesa di novità: oggi verrà diramato l'elenco dei 26 convocati per gli Europei e Sensi vuole a tutti i costi esserci. Come riportato da Peppe Di Stefano per Sky Sport, "questa mattina Sensi ha fatto un controllo, da quello che sappiamo più o meno positivo, prosegue il suo percorso di guarigione dall'infortunio". Sensazioni dunque positive dopo il problema muscolare accusato. L'Inter osserva con attenzione la situazione del centrocampista.