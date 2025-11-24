Alessandro Bastoni non ha nascosto l'amarezza ai microfoni dell'inviato della Rai, Thomas Villa. Il difensore nerazzurro ha analizzato il derby perso ieri sera con queste parole: "Difficile fare un'analisi lucida partita di stasera. Non ricordo, tolto il gol, occasioni nitide o supremazia da parte loro. Chiaro che dispiace. Dobbiamo fare un'analisi del perché anche se a volte trovare risposte a sconfitte del genere fa male. A volte preferisci fare una partita disastrosa, perdere, per avere dei margini di miglioramento. Al di là dei gol e degli episodi oggi abbiamo fatto una buona partita. Problema negli scontri diretti? Non lo so, se analizziamo forse a Napoli dove ci sono state disattenzioni importanti da parte nostra, con la Juve e stasera, c'è poco da dire. Chiaro che devo rivedere la partita, dal campo hai delle sensazioni poi quando ti rivedi magari sono altre. Da dentro c'è la sensazione di essere stati minimo alla pari. 4 sconfitte sono troppe? È un campanello d'allarme perché sono tante. Poi penso sempre che bisogna andare ad analizzarle queste sconfitte. Sarei molto più preoccupato se vedessi un'Inter che con la testa esce dalle partite, che non ha voglia di andare a riprenderle, senza carattere. E io tutto questo non lo vedo. Chiaro che perdere tante partite fa male. Finché ci sarà questo spirito io sono tranquillo e sono sicuro che le cose andranno per il meglio".