L'ex centrocampista rossonero dice la sua sulla lotta per il titolo: "Non considero la squadra di Fonseca fuori dai giochi"

Queste le sue parole: "Milan già fuori dalla lotta scudetto? No, non penso sia fuori. Per me ha ancora chance e anzi, vedo Inter, Milan, Napoli, Juve e Atalanta in corsa. Diciamo che sono queste cinque per i quattro posti Champions. Sperando diventino cinque...".