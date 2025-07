Atta: “Inter squadra più forte della Serie A. Se vorrei andarci? Di sicuro…”

"Mi è piaciuto McTominay del Napoli e aspetto di incontrare De Bruyne e Modric, sono incuriosito da questi due campioni". Al che, Atta torna anche con la mente al momento in cui ha detto sì alla proposta dell'Udinese: "Quello italiano è il miglior campionato che c'è, insieme alla Premier League. Ho detto subito sì, è stato un po' una sorpresa ma volevo muovermi. L'Udinese è un club top, da più di trent'anni in Serie A e con strutture eccellenti. I tifosi sono presenti e vicini alla squadra". Con l'Udinese non è ancora arrivato il primo gol: "Vorrei farlo, quando succederà sarà fantastico. Come ruolo preferito direi mezzala o box to box, ma gioco dove chiede Runjaic".