Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha voluto consigliare un calciatore in particolare: "Il tridente? Bisognerebbe cambiare assetto a centrocampo. Con Gasperini, Lookman rientrava pochissimo in difesa. Con Chivu non bisogna immaginarlo a tutta fascia, è uno da spazi stretti e da conclusione in porta. In mezzo, invece, l'Inter ha numeri dieci… adattati. Soprattutto Calhanoglu e Mkhitaryan".