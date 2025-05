"Abbiamo messo delle buone basi per il futuro", ha dichiarato Gabriele Zappa ai microfoni di Sky Sport

"E' stata una bellissima soddisfazione, forse quest'anno eravamo messi un po' meglio ma non riuscivamo a chiudere i conti. Siamo arrivati troppo carichi con l'Udinese ma l'importante che abbiamo portato la nave in salvo. Col Venezia abbiamo chiuso il cerchio, l'importante è aver raggiunto la salvezza, siamo contenti per noi, i tifosi, l'ambiente e la città"