Chivu annuncia: “Domani gioca Martinez! Come stanno Calhanoglu e Carlos Augusto

Il Bologna negli ultimi anni ha messo in difficoltà tutti, ha trovato allenatori che hanno dato identità: sanno fare certe cose e mette in difficoltà tutti. Problemi? Li abbiamo come tutti, nessuna è aggirata dagli infortuni: tutte quelle che giocano ogni tre giorni li hanno, non ci nascondiamo ma abbiamo una rosa per sopperire. Ci arrangiamo: Calha è tornato ad allenarsi con noi oggi. Carlos Augusto ha un problema alla schiena e per precauzione l'abbiamo tenuto un altro giorno a riposo. Darmian non è ancora tornato col gruppo ma si sta avvicinando piano piano il suo rientro. In porta? Domani gioca Martinez".