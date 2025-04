Commisso ha avuto parole positive anche per i giovani guidati da Marco Capparella, battuti di misura dai rossoblù: "Dall'America ho seguito tutte le partite della qualificazione sono stati bravi. Peccato per la sconfitta, ma hanno dato tutto". In tribuna anche l'allenatore della prima squadra del Genoa, Patrik Vieira che si è limitato a dire "oggi è stata una bella giornata per tutta la società".