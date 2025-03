Intervenuto ai microfoni del Quotidiano Sportivo, Billy Costacurta , ex difensore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Fino a tre partite fa sembrava che la squadra di Gasperini fosse lanciata verso il titolo e che quella di Inzaghi si fosse fermata. Se penso alla Juve.. venti giorni fa si parlava addirittura di scudetto. Credo che alla fine il campionato lo vincerà l’Inter , perché ha la rosa più forte».

«E’ forte, ma alla sua età restare un altro anno in rossoblù gli farebbe solo bene. Andrebbe poi a fare panchina a Lautaro e Thuram. Credo che Bologna sia perfetta ora per diventare grandi: vale per lui, come per Ndoye, Odgaard e lo stesso Italiano».