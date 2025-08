Napoli, già sei acquisti e altri ne arriveranno. Che squadra sta nascendo?

"I nomi che si fanno e le opportunità che possono esserci vanno tutte verso una decisione condivisa, il club ha capito bene le problematiche poste lo scorso anno da Conte, che diceva che sarebbe stato un miracolo vincere il campionato e che per essere competitivi bisogna alzare il tasso qualitativo della rosa. E lo si sta facendo. E' certamente un mercato che soddisfa più Conte, perché c'è una rosa che ha più qualità. Ma questo non rende il Napoli una stella nel firmamento europeo. E' più competitiva in Italia, ma in Europa è ancora una squadra che ha necessità di ben altro".