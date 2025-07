Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato di Serie A

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha fatto alcune considerazioni in vista del prossimo campionato di Serie A:

Come vede il Como? In Champions addirittura?

"Sì, vedendo il tipo di mercato non si può più pensare a una top ten ma in Champions. Tra Inter, Milan e Juventus una salta per l'Europa che conta. Il Milan è favorito dal disimpegno nelle coppe. Vedo confusione intorno alla Juve, che è quella messa peggio quindi".