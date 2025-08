Lookman-Inter, l'Atalanta vuole farlo l'affare ma nei suoi tempi?

"Mi fa impazzire. Vado a comprare una macchina e cerco di averla al prezzo minore possibile. Vedo invece tanti opinionisti che hanno da ridire su Atalanta e Inter. Ci sono schieramenti su quella che è una trattativa tra due parti. Perché schierarsi? Stiamo esagerando. Siamo legittimati a valutare se è stato un affare o meno una certa operazione, ma non si possono leggere certe opinioni. La stessa cosa vale per Jashari-Milan. C'è un limite oltre il quale si scade nel ridicolo. Per me comunque se l'Atalanta lo vende a 50 milioni, l'Inter fa un affare. Ma non entro poi nel merito di altre considerazioni".