De Winter: “Dobbiamo giocare di squadra e cercare di portare a casa il risultato”

De Winter: “Dobbiamo giocare di squadra e cercare di portare a casa il risultato” - immagine 1
Le dichiarazioni del giocatore rossonero poco prima dell'inizio del secondo tempo di Milan-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Poco primo dell'inizio del secondo tempo, Koni De Winter  ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore rossonero: "Dobbiamo fare la stessa cosa, fare fatica, giocare di squadra e cercare di portare a casa il risultato".

(Dazn)

