Poco primo dell'inizio del secondo tempo, Koni De Winter ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore rossonero: "Dobbiamo fare la stessa cosa, fare fatica, giocare di squadra e cercare di portare a casa il risultato".
De Winter: “Dobbiamo giocare di squadra e cercare di portare a casa il risultato”
Le dichiarazioni del giocatore rossonero poco prima dell'inizio del secondo tempo di Milan-Inter
(Dazn)
