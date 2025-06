«Sicuramente dovevamo approcciare meglio la gara. Loro sono stati più continui di noi nei duelli hanno chiuso bene spazi, sono andati in vantaggio e diventa difficile. Dovevamo alzare il ritmo trovare gli spazi e non ci siamo riusciti. Meglio nel secondo tempo, abbiamo creato occasioni e la palla non è entrata. Dovevamo fare di più». Così a Mediaset, Stephan De Vrij, ha commentato l'eliminazione dell'Inter dal Mondiale per Club nella gara contro il Fluminense, finita due a zero per i brasiliani.