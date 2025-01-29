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THURAM

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter Youri Djorkaeff ha parlato della sfida di questa sera a San Siro contro il Monaco:

«Avrei voluto esserci ma non riesco. Tornerò presto, è troppo tempo che manco da Milano. E non ho ancora visto dal vivo Marcus a San Siro...».

Allora partiamo da lui. Un anno fa ci disse: «Thuram diventerà tra i migliori della A e crescerà nel suo status europeo». A che punto siamo?

«Direi a buonissimo punto. Marcus ha sbrigato subito la parte più difficile del lavoro, capire che cos’è l’Inter, i suoi tifosi, San Siro. L’ho visto crescere, è un ragazzo molto intelligente e ha un tesoro in famiglia: Lilian conosce benissimo il calcio italiano. Marcus poi ci ha messo del suo, perché è un attaccante moderno che al lavoro per i compagni ha aggiunto i gol. E segnare a San Siro è speciale, come è speciale giocare per l’Inter: ci sentiamo spesso e glielo ripeto ogni volta. Lo dicevo anche a suo fratello Khephren, sarebbe stato perfetto per l’Inter, ma ha scelto la squadra sbagliata... (ride, ndr ). La crescita in nerazzurro farà salire di livello Marcus anche in nazionale: diventerà centrale per la Francia, ha tutto per esserne il leader offensivo».

A 90’ dalla fine di questa prima fase, lui e l’Inter sono a un punto dagli ottavi diretti di Champions. Lo avrebbe detto a inizio stagione?

«L’Inter non è una sorpresa: da Istanbul in poi ha consolidato la sua dimensione europea. Gioca bene, controlla, ha una rosa di esperienza. E un ottimo allenatore come Inzaghi, sintonizzato con la società e ambizioso. Oggi c’è una grande differenza tra l’Inter e le altre italiane: l’Inter è l’unica con una grande attitudine da Champions».

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