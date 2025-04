"Buongiorno? Farà una bella carriera, mi piace come gestisce la difesa insieme a Rrhamani, mi piace anche l’attacco del Napoli che è forte, l’unica pecca di questa squadra è che bisogna trovare qualche alternativa per Kvara che a gennaio non è stata trovata. Okafor ha qualità per giocare a Napoli, ma da gennaio non hai tempo da dargli se vai a giocare in una squadra che vuole vincere lo scudetto. A Napoli sono stato benissimo. Ricordo la tripletta che ho segnato al Torino nel sabato di Pasqua mi rimarrà sempre nei pensieri. Sono fiero di quello che ho fatto a Napoli".