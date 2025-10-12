Primo gol con la maglia della Nazionale maggiore per Pio Esposito, sempre più stella emergente dell'Inter e del calcio italiano. Dopo la partita contro l'Estonia, vinta 3-1 dall'Italia di Gattuso, il giovane attaccante ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset:

"Il primo gol con l'Italia è un'emozione indescrivibile, indimenticabile. E' la maglia che sogna ogni bambino quando inizia a giocare a calcio, è bellissimo. Le parole di Gattuso per me? Lo ringrazio e cercherò di ripagarlo sul campo. Lo ringrazio per la fiducia. I principi che cerca di trasmetterci, la grinta, la voglia e il senso di appartenenza per questa maglia sono valori che ci trasmette alla grande".