Primo gol con la maglia della Nazionale maggiore per Pio Esposito, sempre più stella emergente dell'Inter e del calcio italiano. Dopo la partita contro l'Estonia, vinta 3-1 dall'Italia di Gattuso, il giovane attaccante ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset:
Esposito: “Gol con l’Italia emozione indescrivibile. C’è chi mi scredita, ma io…”
"Il primo gol con l'Italia è un'emozione indescrivibile, indimenticabile. E' la maglia che sogna ogni bambino quando inizia a giocare a calcio, è bellissimo. Le parole di Gattuso per me? Lo ringrazio e cercherò di ripagarlo sul campo. Lo ringrazio per la fiducia. I principi che cerca di trasmetterci, la grinta, la voglia e il senso di appartenenza per questa maglia sono valori che ci trasmette alla grande".
"Come non montarsi la testa? Credo che il segreto sia non dare troppo peso alle parole della gente. In questo momento si parla tanto di me: c'è chi mi esalta e chi mi scredita, ma io ascolto poco e cerco di mantenere sempre il mio equilibrio. Credo che questa sia stata sempre la mia forza. Sono un ragazzo umile. La mia famiglia? Sì sì, mi hanno già scritto tutti dei messaggi".
(Fonte: Sport Mediaset)
