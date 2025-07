"Ancora qualche incognita c'è ma se escludiamo il Napoli che ha trovato subito ciò che cercava non mi pare che l'Inter abbia tutte queste problematiche. Si può aspettare con fiducia, Chivu per quel che ha dimostrato con i suoi primi passi da allenatore è interessante, ed è soprattutto una persona di spessore. La stagione dell'Inter è stata fagocitata dalle parole che rischiano di togliere la percezione che qualcosa di positivo è stato fatto. Non si è vinto, si è perso ma tutto quello che è successo nella coda della stagione non cancella un'annata comunque emozionante".

"Da tifoso ho voluto molto bene a Inzaghi e gli sarà sempre grato per quello che ha fatto. Non si è mai lamentato e ha portato l'Inter al primo posto nel ranking in Europa. Molte critiche che gli sono state rivolte le ho trovato totalmente fuori luogo, gli è stato additato qualcosa che non apparteneva a lui, bugie e falsità che Inzaghi non merita. Detto questo si riparte e speriamo magari che arrivi anche Lookman perché di un colpo del genere c'è bisogno".