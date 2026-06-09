I dubbi legittimi di Gianfelice

Redazione1908 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 21:32)

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Il libro di Gianfelice Facchetti, "C'era una volta a San Siro", sarà ripubblicato da Piemme a settembre, in concomitanza con i 100 anni dello stadio, in edizione aggiornata e ampliata rispetto alla prima del 2021 e con una postfazione di Luciano Ligabue. In un'intervista al quotidiano Il Giorno, Facchetti è tornato a parlare di San Siro e della convivenza con il Milan.

Sul nuovo stadio che sarà costruito di fianco al Meazza si sono formati due partiti: i tifosi che avrebbero voluto uno stadio solo del Milan e uno solo dell'Inter e i tifosi che apprezzano la convivenza.

«Sono pareri entrambi legittimi, naturalmente. Forse per quella che è la particolare storia di San Siro, cioè due club che hanno deciso di giocare nello stesso impianto, sarebbe bello che continuasse questa convivenza. Ma negli ultimi tempi mi sono sorti dubbi sul fatto di costruire il nuovo stadio con una società nel caos come il Milan attuale».

San Siro compie 100 anni ma è destinato ad essere demolito. Lei l'ha difeso. E ora?

«Difficilmente si tornerà indietro dal progetto del nuovo stadio, dopo tutti i passi fatti».

(Il Giorno)