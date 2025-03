Intervistato da Sky Sport, Alessandro Florenzi ha analizzato la complicata stagione del Milan. Il giocatore resta fiducioso in vista delle ultime nove partite di campionato. "Io mi fido sempre del Milan, conosco quello che sono i giocatori del Milan e li reputo molto forti. Dobbiamo tapparci le orecchie, è normale che tutti parlino di noi visto che non andiamo bene. Sono stati zitti quattro anni, avevano tanti arretrati e ora parlano tutti male di noi, visto che siamo noni: non è una novità per me, magari per qualcuno sì".