Intervistato dalla Uefa, il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi ha parlato delle sue qualità e della finale di Champions League col Psg: "Non è che Dio mi abbia benedetto dicendomi: 'Diventerai il più talentuoso!'" Ma lui mi ha benedetto dicendomi: "La tua migliore qualità sarà, oltre al tuo fisico, per il quale devo ringraziare mia madre e mio padre, la tua mentalità". Perché, qualunque cosa accada, quando arrivi a questo livello, se non hai un talento eccezionale, devi compensarlo con tutto il resto. Devi essere il primo ad arrivare al lavoro qui, il primo a lavorare da solo a casa. Mia madre dice sempre: "L'ossessione batte il talento".