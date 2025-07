Il Milan punta alla qualificazione in Champions League. Matteo Gabbia, difensore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha illustrato le ambizioni della squadra di Allegri:

«È stato un anno fantastico. Il gruppo era molto coeso, pieno di grandi persone e grandi giocatori. A volte ci sentiamo perché siamo rimasti amici e a distanza di tempo ci emozioniamo ancora. Speriamo in futuro di vivere altre gioie con questa squadra».

Cosa farà le sere delle partite di Champions?

«Non ci ho pensato. Magari qualche gara la guarderò, ma rimarrà il dispiacere per non partecipare alla Champions. Un sentimento che si trasformerà in voglia di raggiungerla di nuovo».